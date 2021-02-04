Решетников заявил, что сделка ОПЕК+ отнимает от ВВП около 1%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ отнимает от ВВП около 1%, но это оправдано для поддержания стабильности, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас объем добычи, как вы знаете, находится на уровне где-то минус 10% от, скажем так, докризисного уровня. И это, конечно, где-то чуть больше 1% от ВВП отнимает, но это все оправданно, потому что это позволяет нам поддерживать цены, это позволяет поддерживать бюджет и, в конечном итоге, это обеспечивает стабильность и социальных выплат, ну и в том числе экономику нефтяных компаний тоже", - сказал Решетников.