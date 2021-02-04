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В России благоустроят почти 4,7 тыс. общественных пространств

Планируется улучшить качество городской среды в 1,5 раза, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 4,7 тыс. общественных пространств планируется благоустроить по всей стране в 2021 году. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Глобально перед нами стоит задача улучшения качества городской среды в 1,5 раза. В прошлом году мы показатели перевыполнили, в этом планируем продолжить работу и благоустроить 4 680 общественных пространств", - отметил Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%.

Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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