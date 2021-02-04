Кабмин включил в мониторинг биржевых цен экспортные контракты на зерно, сахар и лес

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ включило в мониторинг биржевых цен экспортные контракты на пшеницу, кукурузу, ячмень, а также сахар, нефтяной битум и лес-кругляк. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В России расширяется перечень товаров, мониторинг цен на которые будет вестись на основе биржевых данных. Действующий список дополняется несколькими новыми позициями. Это пшеница, кукуруза, ячмень, меслин (пшенично-ржаная смесь), включая экспортные контракты, а также белый кристаллический сахар, нефтяной битум, лес-кругляк", - сообщает пресс-служба правительства России.

Постановление обязывает участников рынка информировать биржи о параметрах внебиржевых сделок по указанным товарам. По зерновым и сахару обязанность вступает в силу с момента опубликования документа, по битуму и лесу - через 180 дней.

"Расширение механизма регистрации внебиржевых контрактов позволит получать более точные ценовые индикаторы по указанной продукции, иметь объективную информацию о происходящем на рынке, предотвращать спекуляции и в целом своевременно реагировать на возможное изменение ситуации", - считают в правительстве.

Кроме того, там полагают, что принятое решение обеспечит реализацию новой системы регулирования экспорта зерновых - "зернового демпфера", которую разработал кабмин. Механизм предполагает, что на основе информации о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу Минсельхоз будет рассчитывать размер новой гибкой экспортной пошлины на эту продукцию.

Так, для пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет, свыше этой суммы - пошлина составит 70% от разницы мировой и базовой цены ($200 за тонну). Для ячменя и кукурузы базовый индикатор цены будет установлен на уровне $185 за тонну, сообщил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Гибкая экспортная пошлина для пшеницы, кукурузы и ячменя, рассчитанная с помощью нового механизма, начнет действовать с 2 июня. Она позволит минимизировать негативное влияние колебаний мировых цен на внутренний рынок, подчеркивают в правительстве.