Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Johnson & Johnson направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения ее вакцины от коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

В документе отмечается, что соответствующее "обращение было направлено". Разрабатываемая Johnson & Johnson вакцина дает эффект при введении одной дозы. Как заявила компания в конце января, препарат в третьей фазе испытаний в США и за их пределами показал эффективность до 85%.