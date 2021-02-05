Премьер-министры стран ЕАЭС проводят в Алма-Ате встречу в узком составе

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали в пятницу встречу в Алма-Ате в рамках работы Евразийского межправительственного совета. Заседание проходит в узком составе в закрытом режиме.

В мероприятии участвуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава правительства Казахстана Аскар Мамин, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Белоруссии Роман Головченко и глава правительства Киргизии Улукбек Марипов, который был назначен на этот пост 3 февраля, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Затем состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе с участием в том числе представителей стран - наблюдателей при ЕАЭС. Как ожидается, по видеосвязи ко встрече подключится исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурел Чокой, это будет его первое участие в мероприятии ЕАЭС после смены правительства в республике. Планируется также видеообращение премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов будет присутствовать на заседании лично.

Как ранее сообщили в аппарате российского кабмина, особое внимание на заседании межправсовета предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования. Евразийская экономическая комиссия представит премьер-министрам доклад о макроэкономической ситуации в государствах Союза и предложения по обеспечению его устойчивого экономического развития. Также планируется подписание ряда документов.

Ранее в пятницу главы правительств стран ЕАЭС выступили на форуме Digital Almaty 2021, на котором обсуждались вопросы цифровой повестки дня.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств - наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. Казахстан в 2021 году председательствует в органах ЕАЭС, включая межправительственный совет.