Депутат Госдумы Шеремет считает перспективным переток электроэнергии на Украину через Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из России на Украину перспективно вести через Крым, но для этого необходимо восстановить взорванные в 2015 году линии электропередачи, сообщил журналистам в пятницу депутат Госдумы от Крыма, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

"Укрэнерго" ранее подтвердило, что с 1 февраля Украина вновь начала получать электроэнергию со стороны РФ. Российская генерирующая компания "Интер РАО" также подтвердила возобновление импорта, отметив, что это коммерческие поставки в тестовом режиме. В пятницу в компании сообщили ТАСС, что поставки электроэнергии на Украину увеличены с 200 до 500-700 МВт в дневные часы по просьбе украинской стороны.

"Я бы давал электроэнергию через Крым, тем более, что у нас существует переток. Чтобы они в кротчайшие сроки восстановили те ЛЭП, которые взорвали, и получали уже из Крыма. Крым все равно находится в общем котле Российской Федерации, поэтому часть электроэнергии получает из выработки наших ТЭЦ, которые вырабатывают электроэнергию в Крыму", - сказал Шеремет.

Парламентарий считает, что Украина не сможет полностью разорвать энергетические связи с Россией. "Это больше политические заявления. Опасения в части того, что используют американское топливо, которое не предназначено для того класса АЭС, конечно, существуют. Мы переживаем и следим за данными модернизациями, которые имеют определенную угрозу. Не только для нас, но и для всего мирового сообщества", - отметил Шеремет.

Он рассказал, что в Крыму до 2025 года планируется модернизация 60% сетей, поскольку до воссоединения с Россией "они имели колоссальный износ". Также Шеремет рассказал о перспективах "зеленой" энергетики. "Я считаю, что для Крыма ветровая и солнечная энергетика имеет большие перспективы. Есть площади большие, которые не используются в сельском хозяйстве. И есть намерения, чтобы продолжить программу их развития на нашем полуострове", - сказал он.

В ночь на 22 ноября 2015 года из-за аварии на ЛЭП в Херсонской области (Украина) полностью прекратились поставки электроэнергии из Украины в Крым. Без света в республике остались 1,9 млн человек, для экономии в регионе несколько месяцев применяли веерные отключения потребителей, а также до мая 2016 года действовал режим ЧС, связанный с дефицитом электроэнергии. После подрыва ЛЭП начались активные работы по созданию условий для самообеспечения Крыма электричеством, построены и введены две теплоэлектростанции (ТЭС), проложен энергомост по дну Керченского пролива. В ноябре 2019 года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что Крымский полуостров впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным и сможет при необходимости поставлять электроэнергию.

О ситуации на Украине

Третьего февраля Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго". Это произошло после того, как днем ранее случилось аварийное отключение энергоблока № 1 Запорожской ТЭС - самой мощной тепловой электростанции страны. По информации компании "Укрэнерго", в результате отключения на Запорожской ТЭС были обесточены города Энергодар и Днепрорудное, а в объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности 750 МВт. Энергоблок был включен в работу 4 февраля.