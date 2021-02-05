Поставки электроэнергии на Украину из России и Белоруссии достигли 1150 МВт

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Импорт Украиной электроэнергии из России составляет 500 МВт, из Белоруссии - 650 МВт. Такие данные в пятницу приводятся на официальном сайте компании - оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго".

Согласно данным на электронной карте "Укрэнерго", общий объем поставок электроэнергии из двух государств в объединенной энергосистеме страны составляет 1150 МВт.

3 февраля Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго". Это произошло после того, как днем ранее случилось аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС - самой мощной тепловой электростанции страны. По информации "Укрэнерго", в результате отключения на Запорожской ТЭС были обесточены города Энергодар и Днепрорудное, а в объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности 750 МВт.

Энергоблок был включен в работу 4 февраля. В пятницу генерирующая компания "Интер РАО" сообщила, что нарастила поставки электроэнергии на Украину с 200 до 700 МВт в дневные часы по просьбе украинской стороны.