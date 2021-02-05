ВТБ 8 февраля начнет размещение субординированных облигаций в валюте

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ в понедельник, 8 февраля, начнет размещение бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро. Расчеты по ценным бумагам пройдут в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"С 8 февраля 2021 года стартуют продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ для квалифицированных инвесторов. Номинал бумаг будет выражен в долларах и евро, а все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что квалифицированные инвесторы смогут приобрести четыре выпуска бумаг: с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах и евро и купонным периодом 182 дня. "Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, плавающая ставка купона - SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно. Таким образом, размер первого купона по флоутеру составит 4,55% годовых в долларах и 3,63% годовых в евро. Стартовый объем выпусков по фиксированной ставке - $150 млн и €100 млн, по плавающей ставке - $52,5 млн и €50 млн", - добавили в пресс-службе.

По выпускам предусмотрены колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет. Размещение и дальнейшее обращение облигаций осуществляется на Московской бирже, вторичное обращение предусмотрено уже с первого дня размещения. Минимальный объем лота составит $150 тыс. и €125 тыс. Размещение выпусков продлится до 25 марта 2021 года.

"По итогам 2020 года мы зафиксировали значительный интерес состоятельных клиентов к субординированным облигациям ВТБ. Новый выпуск бумаг, номинированных в валюте, видится привлекательным, поскольку многие VIP-клиенты имеют сбережения в иностранной валюте. Также важным является тот факт, что одновременно с данными размещениями клиентам-квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФ с активами на базе субординированных выпусков ВТБ с минимальной первоначальной суммой вложения от 500 тыс. рублей, что существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений", - прокомментировал предстоящее размещение старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, слова которого привела пресс-служба.