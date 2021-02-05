Россия в суде в Гааге потребовала отменить решение о выплате более $50 млрд по делу ЮКОСа

ГААГА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия потребовала в Верховном суде Нидерландов отменить арбитражные решения о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Такую позицию озвучил в пятницу на слушаниях адвокат Роб Мейер, представляющий российскую сторону.

"Арбитражные решения и решение апелляционного суда Гааги должны быть отменены или аннулированы, - сказал он. - Других вариантов нет".

Он подчеркнул, что решения арбитража были приняты ошибочно. В частности, один из аргументов РФ заключается в том, что страна подписала Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), но не ратифицировала его. Поэтому он применялся на временной и выборочной основе в той части, в которой не противоречил действующему российскому законодательству. На слушаниях вновь был поднят и вопрос "нечистых рук": по мнению российской стороны, акционеры ЮКОСа не имеют права пользоваться современными механизмами защиты, поскольку приватизация компании сопровождалась обманом, коррупцией и уклонением от налогообложения.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года стало известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.