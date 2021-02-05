В Чувашии продлят работу кафе и ресторанов до часу ночи

ТАСС, 5 февраля. Глава Чувашии Олег Николаев в пятницу на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса одобрил предложение о продлении времени работы заведений общепита в ночное время. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

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Ранее кафе и рестораны в республике работали до 23:00 мск.

"Олег Николаев одобрил предложение Министерства экономического развития и имущественных отношений о продлении времени работы общепита", - отмечается в сообщении.

Глава Чувашии отметил, что пока работа кафе и ресторанов будет продлена на два часа. "Давайте начнем с частичного снятия ограничений и продлим время работы до часа ночи", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующие изменения в нормативные документы будут внесены в ближайшее время.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 19 908 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 959 человек, умерли 911 пациентов с подтвержденной инфекцией.