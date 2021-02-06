Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке проблемных каналов, в которых выкладываются личные данные граждан. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России", - написал он.

Дуров отметил, что вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров.

Основатель мессенджера добавил, что в комментариях к записям основного подобного канала были призывы к насилию. "Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением. Однако в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS - оно не получает одобрение Apple", - сказал он, уточнив, что компания сегодня приняла решение заблокировать проблемные каналы с личными данными.

Также Дуров попросил авторов публичных каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.