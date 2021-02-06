Bloomberg: Apple приостановила переговоры c Hyundai и Kia о производстве электромобиля

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Переговоры компании Apple с южнокорейскими автопроизводителями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске электромобиля приостановлены. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство не приводит дополнительных подробностей, отмечая лишь, что переговоры о создании самоуправляемого автомобиля с электродвигателем были приостановлены недавно. При этом не уточняется также, возможно ли в дальнейшем возобновление этих дискуссий. По сведениям источников Bloomberg, Apple вела аналогичные переговоры и с другими автопроизводителями.

Ранее телекомпания CNBC указывала, что речь идет о выпуске электрокаров под маркой Apple. По ее данным, планировалось, что американская корпорация, в частности, будет отвечать за разработку программного обеспечения и оборудования. Предполагалось, что машину начнут собирать в 2024 году на предприятии Kia в американском городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия).