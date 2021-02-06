Хабаровский НПЗ начал выпускать бензин АИ-95

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в субботу начал выпускать бензин АИ-95, предприятие достигло полной мощности, что позволит в ближайшее время восполнить потребности АЗС, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Выпуск бензина на Хабаровском НПЗ продолжается, предприятие вышло на полные производственные мощности. По информации дирекции нефтезавода, представленной в краевой комитет по развитию ТЭК, за прошедшие сутки НПЗ было произведено 1,8 тыс. тонн бензина марки АИ-92. С сегодняшнего дня завод также начал выпускать бензин АИ-95, его выдадут 1,5 тыс. тонн. В ближайшее время за счет произведенных объемов полностью восполнят потребности АЗС Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Власти обратились к жителям региона с просьбой не покупать топливо про запас, чтобы не создавать ажиотаж, а также не приобретать топливо с рук, так как его качество не подтверждено и это может быть опасно.

Ситуация с запасами топлива в регионе обострилась в конце января, когда Хабаровский НПЗ остановил на ремонт установку каталитического риформинга, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов. Несмотря на созданный заводом 20-дневный запас топлива, бензина стало не хватать, на АЗС образовались очереди. Минэнерго и ФАС договорились с сибирскими НПЗ о поставках бензина в регион. Хабаровский завод полностью возобновил отгрузку дефицитного топлива 3 февраля.