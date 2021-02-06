Продажи в магазинах беспошлинной торговли на Хайнане в январе выросли на 143,6%

ХАЙКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Объем продаж в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань в январе текущего года составил 3,78 млрд юаней (около $585,5 млн), что на 143,6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные таможни города Хайкоу публикует агентство "Синьхуа".

За указанный период расположенные на Хайнане магазины беспошлинной торговли посетили около 509 тыс. покупателей, которые приобрели 5,11 млн наименований различной продукции. Соответствующие показатели увеличились в годовом выражении на 29% и 146,6% соответственно.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти провинции увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров. С 2 февраля на Хайнане также заработала услуга доставки товаров беспошлинной торговли в пункт назначения по почте покидающим остров покупателям.

Недавно на Хайнане заработали еще два магазина беспошлинной торговли. До их открытия в городе Хайкоу на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции, остальные - в городе-курорте Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.