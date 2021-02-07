Кабмин упростил порядок получения господдержки на строительство социальных учреждений

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан". Теперь регионы смогут быстрее получить государственную поддержку на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста, так как вводится отсрочка в подаче некоторых документов, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста. Для этого предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов. В их числе - свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, заключение государственной экспертизы на проект", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь документы можно будет направить после подписания соглашения о предоставлении государственных субсидий, но не позднее 1 июля года, предшествующего строительству. До этого будет достаточно заявки на получение поддержки и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы.

"Решение сократит сроки заключения соглашений, даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к оперативной подготовке документов. В результате это ускорит начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов", - сообщает пресс-служба.