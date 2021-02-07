Глава Ростуризма считает, что чартерные программы на Байкал нужно сделать круглогодичными

УЛАН-УДЭ, 7 февраля. /ТАСС/. Чартерные туристические программы на Байкал должны стать круглогодичными, считает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Туроператор "TUI Россия" впервые запустил чартерную программу на Байкал в прошлом году, она была сезонной и захватывала июль, август и начало осени. В этом году компания запустила зимнюю программу на Байкал, первые рейсы из Москвы и Екатеринбурга в рамках программы приземлились в Улан-Удэ ранее в воскресенье.

"Мы продолжили эту программу, как мы изначально и задумывали. Не как что-то точечное, разовое, а как системную меру поддержки отрасли туризма и индустрии гостеприимства на Байкале, которая должна в конечном итоге стать круглогодичной и выйти на круглогодичный оборот", - сказала Догузова на конференции по развитию межрегионального туризма в России "Внутренний туризм - новые возможности".

В этом случае программа сможет дать "очень позитивные социальные и экономические эффекты для развития региона", считает она. При этом необходимо воспринимать Байкал как единое туристическое пространство, а не отдельные территории Иркутской области и Республики Бурятия, подчеркнула руководитель Ростуризма.

"Моя задача, задача Ростуризма, чтобы все меры поддержки работали на благо развития экономики и Иркутской области, и Республики Бурятия, чтобы в конечном итоге давали мультипликативный эффект, максимизировали турпотоки, экономический эффект для всего Байкала и для двух субъектов", - сказала Догузова.