Поставки бензина в Приамурье с Хабаровского НПЗ возобновятся 9 февраля

ТАСС, 7 февраля. Поставки бензина в Амурскую область с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода возобновятся 9 февраля, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов в своем аккаунте в Instagram в воскресенье.

"Минэконом информирует, что поставки с Хабаровского НПЗ у нас будут только во вторник. Поэтому запаситесь, пожалуйста, терпением, поберегите бензин и по возможности отложите дальние поездки", - написал Орлов.

Он отметил, что в регионе нет своего нефтеперерабатывающего завода, основную часть топлива Приамурье получает из Хабаровского края, где на заводе проводился плановый ремонт, в связи с чем поставки были приостановлены. "Несколько исправили положение поставки из Росрезерва, но они не могут, конечно, закрыть весь спрос на топливо, который еще подогревается ситуацией. В понедельник, 8 февраля ожидается поступление 13 цистерн топлива", - сообщил Орлов.

Пресс-служба правительства Хабаровского края в воскресенье сообщила, что Хабаровский НПЗ ночью выпустил 600 тонн бензина марки АИ-95, это топливо отгрузили компании "ННК-Хабаровскнефтепродукт", которая доставила его на заправки сети "ННК".

"С субботы бензин АИ-92 не выпускался, накануне его произвели 1 800 тонн. Вместо него шло производство АИ-95. Что касается АИ-92, то его накоплено на нефтескладах достаточное количество. Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника", - процитировала пресс-служба и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

В середине января произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. тонн в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива. 6 февраля Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95.