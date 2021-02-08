Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества парфюмерии и косметики

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Всероссийская горячая линия по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерно-косметической продукции, открыта в период с 8 по 19 февраля. Об этом в понедельник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей о действующих в настоящий момент нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении парфюмерно-косметической продукции (косметика детская, декоративная (средства для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей), косметика, предназначенная для татуажа, парфюмерная продукция и наборы)", - говорится в сообщении.

Также можно будет задать вопросы, связанные с маркировкой парфюмерно-косметических товаров. Кроме того, специалисты проинформируют потребителей о том, как правильно выбрать продукцию, и о правилах ее обмена и возврата.

Получить консультацию можно бесплатно по номеру 8 (800) 555-49-43.