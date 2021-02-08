Дефицит бюджета Москвы по итогам 2020 года превысил 137 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подведены итоги исполнения бюджета Москвы за 2020 год, доходы составили почти 2,9 трлн рублей, расходы превысили 3 трлн рублей. Дефицит столичного бюджета составил более 137 млрд рублей и был покрыт из собственных средств города, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента финансов Москвы.

"Бюджет города Москвы за 2020 год исполнен со следующими показателями: доходы - почти 2,9 трлн рублей, расходы - более 3 трлн рублей, дефицит - 137,4 млрд рублей. Источником финансирования дефицита являлись собственные средства, сложившиеся по итогам исполнения бюджета в предыдущие годы. Привлечение заимствований для покрытия дефицита в 2020 году не потребовалось", - сообщили в пресс-службе.

Также в департаменте отметили, что Москва сохраняет статус региона с высокими показателями долговой устойчивости и инвестиционным уровнем кредитного рейтинга. В начале 2021 года рейтинг Москвы подтвержден международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service Limited и ведущим российским агентством АКРА.

"Размер государственного долга в течение всего прошлого года оставался на неизменном уровне - 30 млрд рублей. Долг номинирован одним выпуском городских облигаций со сроком погашения в июне 2022 года. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 января 2021 года составил 1,2% от объема запланированных собственных доходов бюджета", - пояснили в департаменте.