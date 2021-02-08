Власти Хабаровского края заявили о стабилизации ситуации с дефицитом бензина в регионе

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края заявили о стабилизации ситуации с дефицитом бензина, очередей на заправках больше нет. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"Ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась. На 14:00 понедельника в краевой столице на заправках сети "ННК" бензин марки АИ-92 был в свободной продаже на всех 52 станциях, а АИ-95 - на 40. При этом очередей на городских АЗС не отмечалось", - говорится в сообщении.

Информацию предоставили специалисты краевого комитета по развитию ТЭК после очередного объезда автозаправок.

"По данным, представленным Хабаровским НПЗ, за двое суток предприятие выпустило 1 270 тонн бензина марки АИ-95. Сейчас идет производство и АИ-92, и АИ-95. Поэтому нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но перебои в продаже еще возможны, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки бензина по районам. Так, в Комсомольске-на-Амуре на утро понедельника на четырех из пяти АЗС "ННК" был только бензин АИ-92. Бензин марки АИ-95 туда сейчас везут", - приводятся в сообщении слова и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

Он также сообщил, что комитет продолжает отслеживать цены на топливо. По сетям заправок "Роснефть" и "ННК" повышения цен не выявлено. По фактам завышения цен на бензин в Ванинском и Советско-Гаванском районах, которыми располагал комитет, еще в прошлый понедельник было передано обращение в УФАС по Хабаровскому краю для проведения проверки.

В январе произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. тонн в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя. Это вызвало проблемы с бензином в регионах Дальнего Востока, в Хабаровске отмечались очереди на заправках, стоять в которых приходилось по несколько часов.