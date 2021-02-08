Исследование: объем ввода торговых площадей в РФ стал минимальным за 10 лет в 2020 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Объем ввода торговых площадей в регионах России по итогам 2020 года из-за пандемии оказался втрое меньше заявленных планов девелоперов и стал минимальным за последние десять лет. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Объем нового ввода торговых площадей по итогам 2020 года составил 192 тыс. кв. м из заявленных в начале года девелоперами 600 тыс. кв. м и стал минимальным за последние 10 лет. Это связано с предпринимаемыми мерами борьбы с коронавирусной инфекцией и введением ограничений в регионах в течение года", - говорится в материалах исследования. В 2019 году в российских регионах было введено 560,4 тыс. кв. м торговой недвижимости, в 2018 году - 250 тыс. кв. м, в 2017 г. - 462,7 тыс. кв. м, напомнили в CBRE.

По итогам 2021 года объем ввода торговых площадей в регионах РФ может составить 400 тыс. кв. м, в значительной степени это будут объекты с перенесенной датой открытия (с 2020 года), прогнозируют аналитики. При этом, по их данным, около 50% торговых площадей, заявленных к открытию в 2021 году, расположены в Приволжском федеральном округе. Около 100 тыс. кв. м планируемых к вводу площадей находятся в городах с численностью населения от 100 до 300 тыс. человек (Грозный, Тамбов, Нефтеюганск и др.). Такие населенные пункты обладают наибольшим потенциалом для строительства торговой недвижимости из-за ее дефицита и относительно высокого уровня доходов населения, считают в CBRE.

"До 2019 года доля городов с численностью населения от 100 до 300 тыс. человек в общем объеме строительства не превышала 15%, однако на протяжении последних двух лет наблюдается растущий интерес девелоперов к этим городам: их доля в общем объеме по итогам 2021 года может достигнуть 25%", - добавляется в исследовании.