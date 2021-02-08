В Минэнерго заявили, что оптовая цена на электроэнергию в РФ не влияет на розничные цены

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) не влияет на энерготарифы для населения России, так как они полностью регулируются государством. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, слова которого передает пресс-служба министерства.

"Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями", - сказал он.

Замглавы Минэнерго также добавил, что несмотря на рост тарифов на ОРЭМ, министерство не зафиксировало никаких отклонений по увеличению розничных цен на электроэнергию.

По словам Сниккарса, оптовые цены на ОРЭМ в 2020 году выросли на 3,4% в первой (европейская часть России и Урал) и на 0,6% - во второй (Сибирь) ценовой зоне, что ниже уровня инфляции. "Поэтому мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей", - добавил он.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад ассоциации "Совет рынка" сообщило, что стоимость электроэнергии в РФ достигла максимального значения за последние пять лет. Цена электроэнергии в первой ценовой зоне составила 2,54 тыс. руб. за МВт ч, а во второй - 1,78 тыс. руб. за МВт ч. В ассоциации спрогнозировали также дальнейший рост цен на ОРЭМ в 2021 году на 3,8% в европейской части России и на Урале и на 13,4% в Сибири.