{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 1,5 млн туров будет предложено россиянам по программе кешбэка

Как сообщили в АТОР, в частности, появится больше туров для детей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 млн туристических предложений по программе туристического кешбэка будет размещено на сайте "Мирпутешествий". Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"По нашим оценкам, не менее 1,5 млн предложений будет сконцентрировано на сайте "Мирпутешествий". На новом этапе программы [туристического кешбэка] мы ожидаем, что также будет предложено больше туров для детей, оздоровительный отдых и санатории", - сказал он.

Программа, по которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. На реализацию программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд рублей.

Теги
Россия
Акселератор для тестирования бизнес-идей прошли почти 1,5 тыс. предпринимателей Москвы
По итогам первых четырех потоков программы 14 проектов из разных сфер бизнеса получили инвестиционные предложения
Читать полностью