Около 1,5 млн туров будет предложено россиянам по программе кешбэка

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 млн туристических предложений по программе туристического кешбэка будет размещено на сайте "Мирпутешествий". Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"По нашим оценкам, не менее 1,5 млн предложений будет сконцентрировано на сайте "Мирпутешествий". На новом этапе программы [туристического кешбэка] мы ожидаем, что также будет предложено больше туров для детей, оздоровительный отдых и санатории", - сказал он.

Программа, по которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. На реализацию программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд рублей.