Минэнерго: цены на электроэнергию для населения в РФ в 2020 году росли в пределах инфляции

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Рост цен на электроэнергию на розничном рынке РФ в 2020 году не превысил уровень инфляции, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 г. рост тарифов также ограничен уровнем инфляции", - отметили в министерстве.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс сообщил журналистам, что ведомство зафиксировало рост энерготарифов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на уровне 3,4% в первой (европейская часть России и Урал) и на 0,6% - во второй (Сибирь) ценовой зоне, что ниже уровня инфляции. Он также пояснил, что увеличение стоимости энергии на ОРЭМ не оказывает влияния на розничный рынок, тарифы на котором устанавливаются постановлением правительства РФ.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад ассоциации "Совет рынка" сообщило, что стоимость электроэнергии в РФ достигла максимального значения за последние пять лет. Цена электроэнергии в первой ценовой зоне составила 2,54 тыс. руб. за МВт ч, а во второй - 1,78 тыс. руб. за МВт.ч. В ассоциации спрогнозировали также дальнейший рост цен на ОРЭМ в 2021 г. на 3,8% в европейской части России и на Урале, и на 13,4% в Сибири.