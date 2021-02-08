Крупнейший банк Крыма выдал ипотечные кредиты на 1,2 млрд рублей в январе

ТАСС, 8 февраля. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - выдал более 450 ипотечных кредитов на 1,25 млрд рублей в январе 2021 года, это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В январе 2021 года РНКБ выдал более 450 кредитов на покупку жилья в Крыму на общую сумму 1,25 млрд рублей. Объемы выдач превысили показатели аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза", - сообщили в банке.

Более 35% кредитов оформлено в рамках государственных льготных ипотечных программ, уточнили в РНКБ. В целом с начала 2020 года банк выдал 8,4 тыс. кредитов, из которых 2,8 тыс. - по программе "Господдержка - 2020" со льготной ставкой 6,5%.

Ипотека становится доступнее благодаря участию в профильных госпрограммах, прокомментировал председатель правления РНКБ Михаил Якунин. "Это облегчает финансовую нагрузку на семейный бюджет и позволяет нашим клиентам приобрести собственное жилье на комфортных для них условиях", - цитирует его пресс-служба.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со стопроцентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.