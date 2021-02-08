ФАС возбудила дело против "Яндекса" за рекламу сервисов по получению выписок из ЕГРН

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Яндекса" за рекламу услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), следует из базы решений ФАС.

По данным документа, 2 февраля ФАС рассмотрела жалобу Росреестра на "Яндекс" из-за распространяемой рекламы частных сервисов по получению выписок из ЕГРН. Данные услуги по закону имеет право оказывать только Росреестр, отмечается в документе.

По факту распространения подобной рекламы в ФАС 17 ноября 2020 года составлен протокол осмотра сайта. Отмечается, что дело будет рассмотрено 4 марта 2021 года, после чего будет принято решение о законности действий компании "Яндекс".

Ранее в июле 2020 года Госдумой в первом чтении был принят законопроект, запрещающий перепродажу третьим лицам выписок из ЕГРН, в том числе и через сайты-двойники Росреестра.