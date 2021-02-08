Кабмин выделит почти 450 млн руб. на возмещение затрат на сертификацию продукции АПК

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство России выделит в этом году почти 450 миллионов рублей на возмещение части затрат на сертификацию продукции агропромышленного комплекса для тех, кто готов выходить на внешние рынки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это в четыре раза больше средств, чем в прошлом году, подчеркнул он.

"То, что касается возмещения части затрат на сертификацию продукции, собственно говоря, это то, что вы можете получить по данной программе. Мы примерно, видя, что запросы предпринимателей достаточно широкие на активизацию этой поддержки, будем выделять от 450 миллионов рублей дополнительно", - сказал Мишустин на встрече с аграриями и предпринимателями Адыгеи.

Он напомнил, что подать документы на получение субсидий можно через Российский экспортный центр.