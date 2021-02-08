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Кабмин изучает вопрос увеличения доли госзакупок без торгов у МСП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что в данный момент у МСП есть возможность в течение года участвовать в госзакупках без торгов на 2 млн рублей

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает вопрос об увеличении доли госзакупок, которые производятся без торгов, у малых и средних предприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Вообще рассматриваются разные подходы, в том числе и увеличение объема закупок для МСП у крупных компаний. Сейчас 15% доля, рассматривается даже увеличение <...> в течение года", - сказал Мишустин в понедельник на встрече с аграриями и предпринимателями республики Адыгея.

Премьер напомнил, что в данный момент у МСП есть возможность в течение года участвовать в госзакупках без торгов на 2 млн рублей. "Пока такая история <...>. Я надеюсь, что до 2 млн рублей уже годовая возможность выручки вас устроит, сейчас будем смотреть в том числе на увеличение объемов", - сказал Мишустин.

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