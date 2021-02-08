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Кабмин увеличит финансирование научных исследований в образовательных учреждениях

Правительство выделит около 500 млн рублей на эти цели

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 500 млн рублей на финансирование научных исследований в образовательных учреждениях. Об этом в понедельник сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея".

"Мы очень серьезно этим сейчас занимаемся. Более того, принято решение в этом году существенно увеличить финансирование. Примерно полмиллиарда рублей предусмотрено для этого", - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что сейчас активно обсуждаются направления.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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