Кабмин увеличит финансирование научных исследований в образовательных учреждениях

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 500 млн рублей на финансирование научных исследований в образовательных учреждениях. Об этом в понедельник сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея".

"Мы очень серьезно этим сейчас занимаемся. Более того, принято решение в этом году существенно увеличить финансирование. Примерно полмиллиарда рублей предусмотрено для этого", - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что сейчас активно обсуждаются направления.