Средний чек на железнодорожные билеты из Москвы в Минск за год вырос на треть

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Средний чек по уже оформленным железнодорожным билетам из Москвы в Минск вырос за год на 34%, до 4 724 рублей в одну сторону. Об этом ТАСС сообщили в сервисе Туту.ру.

С момента открытия продаж железнодорожных билетов в Белоруссию, которое произошло на прошлой неделе, девять из десяти билетов на поезд из России за рубеж покупаются по направлению Москва - Минск, отмечается в пресс-релизе. На втором месте по бронированиям среди международных железнодорожных направлений за прошедшую неделю - маршрут Смоленск - Минск. Средний чек по этому направлению по сравнению с прошлым годом вдвое выше: он поднялся с 1 348 до 2 757 рублей. На третьем месте по спросу находится маршрут Адлер - Сухум. За билет по этому направлению платят в среднем 839 рублей - на 30% больше, чем год назад.

Поезд № 1/2 Москва - Минск Белорусской железной дороги 8 февраля отправится в первый рейс из Минска после длительного перерыва, ранее сообщили в РЖД. Из Москвы отправится в обратном направлении во вторник, 9 февраля, далее он будет курсировать через день. Согласно графику, из Минска поезд будет выходить в 22:10 (совпадает с московским) и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 08:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующий день в 07:26. По пути следования по территории России поезд для посадки и высадки пассажиров будет делать остановки в Смоленске и Вязьме.

Планируется, что с 9 февраля в Минске остановку для посадки и высадки пассажиров будет делать поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград - Москва Федеральной пассажирской компании с возможностью проезда в нем граждан России и Белоруссии на участке Москва - Минск - Москва. Поезд курсирует ежедневно, в настоящее время по территории республики он следует транзитом.

Коллегия Евразийской экономической комиссии ранее приняла методические рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции в поездах дальнего следования. Лица, прибывающие в страны ЕАЭС, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы, за исключением детей до пяти лет.