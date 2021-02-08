Минэнерго ждет от "Газпрома" расчет стоимости газификации Мурманской области

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ в ближайшее время ждет от "Газпрома" расчеты о стоимости газификации Мурманской области трубопроводным газом. Расчеты стоимости газификации региона сжиженным природным газом (СПГ) в министерство уже представлены, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на заседании совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации.

"По Мурманску коллеги из "Газпрома" обещают представить расчеты. То есть по СПГ уже представлен (расчет - прим. ТАСС), по трубопроводному варианту сейчас ожидаем. Может, тоже уже отправлен, пока не видели. Должен вот-вот прийти, чтобы мы также могли понимать реальную стоимость газа для потребителей потенциальных и чтобы можно было это планировать в зависимости от объемов потребления, которые Мурманск сможет гарантировать", - сказал он.

Сорокин добавил, что в рамках работы над программой газификации регионов РФ в настоящее время ведется разработка необходимых нормативно-правовых актов, но и расчет стоимости газификации удаленных регионов страны.

"С точки зрения расчета в целом общей потребности средств, а также оценки газификации отдельных удаленных регионов - таких, как Восточная Сибирь, Мурманск и прочее. Такие расчеты ведутся параллельно. Такие пункты присутствуют в дорожной карте, по каждому направлению создана рабочая группа отдельная, особенно по Восточной Сибири, она репрезентативная", - добавил замминистра.

В июне президент Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. Уровень газификации по стране должен достигнуть 83% (по данным "Газпрома", на 1 января 2021 года показатель достигнет 71,4%). Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Планируется построить порядка 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.