ВЭБ.РФ обновил состав правления в рамках реформы институтов развития

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития обновил состав правления для того, чтобы сфокусироваться на достижении национальных целей. В обновленный состав вошли шесть новых членов правления, в том числе бывший глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский, занимающий сейчас должность старшего банкира ВЭБ.РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В правление также вошли заместители председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов и Олег Говорун. Новым членом правления стал старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. При этом из состава правления вышли первый зампред ВЭБ.РФ, бывший глава банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев, а также заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, входивший в правление с 2007 года.

"Реформа институтов развития, реализуемая правительством РФ, предполагает в том числе изменение архитектуры управления в ВЭБ.РФ - правление, управляющий комитет, наблюдательный совет. Цель изменений - повышение эффективности и оперативности управленческих решений, фокус на достижении национальных целей, обозначенных в указе президента России, - отметили в пресс-службе госкорпорации. - В рамках реформы институтов развития важно повысить результативность бизнеса ВЭБ.РФ для достижения поставленных правительством РФ KPI. В ходе этой работы ВЭБ.РФ сформировал новый состав правления с большим ориентиром на бизнес-повестку".