Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке воды до 1 июня 2021 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает продлить эксперимент по маркировке упакованной воды до 1 июня 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В пункте 1 постановления правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 348 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды" <...> слова "по 1 марта 2021 года" заменить словами "по 1 июня 2021 года", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, правительственное постановление по введению обязательной маркировки может вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а его проект необходимо внести в кабмин до 1 мая 2021 года. Таким образом, продление эксперимента обуславливается необходимостью обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки.

30 марта 2020 года правительство России утвердило проведение с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ).

Участие в эксперименте, согласно постановлению, добровольное. Оператором маркировки является Центр развития перспективных технологий.