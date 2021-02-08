Эксперт считает, что плавающая пошлина на зерно сохранит стабильные цены на мясо птицы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Введение плавающей пошлины на зерно позволит сохранить стабильные цены на мясо птицы. Такую точку зрения журналистам высказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"Мы ожидаем, что пошлина восстановит баланс стоимости зерна, позволит снизить себестоимость производства мяса птицы и сохранить стабильный уровень цен на нашу продукцию для населения внутри страны", - сказал он.

Лахтюхов также добавил, что, учитывая высокие достижения в растениеводстве в последние годы, важно, чтобы эти результаты способствовали развитию не только производства зерновых, но и смежных отраслей внутри страны, в том числе - птицеводства.

Согласно подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановлению, со 2 июня такие пошлины станут гибкими, их размер будет определяться исходя из цены зерновых на мировом рынке. Новая формула расчета также утверждена постановлением правительства. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за т, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Механизм регулирования экспорта зерна будет действовать также на ячмень и кукурузу, для этих культур порог пошлины будет установлен в размере $185 за тонну.