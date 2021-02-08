Эксперты: экспортные пошлины на зерно позволят избежать сокращения производства мяса

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Введение в РФ экспортных пошлин на зерно позволит избежать сокращения производства мяса. Такую точку зрения журналистам высказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Введение экспортных пошлин на зерно - это мера, которая поможет многим компаниям мясной отрасли поддержать приемлемый уровень рентабельности и избежать сокращения производства", - считает он.

Юшин отметил, что меры регулирования детально обсуждались со всеми отраслевыми союзами, которые подчеркивали важность пройти текущий сложный период на мировых аграрных рынках как можно спокойнее. Он сообщил, что в 2021 году союз ожидает рост объемов производства основных видов мяса и сохранение стабильных цен на конечную продукцию. "Наша цель - продолжить вектор на увеличение потребления мяса и мясопродуктов", - подчеркнул Юшин.

По его мнению, при принятии решений по регулированию рынка важно сохранить привлекательность не только животноводства, но и растениеводства, чтобы эта отрасль могла продолжать технологическую модернизацию, внедрять современные цифровые технологии управления производством, закупать сельхозтехнику и оборудование. "Интересы отрасли растениеводства должны быть максимально учтены, так как она является основой продовольственной безопасности нашей страны", - считает эксперт.

В свою очередь, гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев пояснил, что введение пошлины на экспорт зерна давно ожидалось многими компаниями отрасли свиноводства, особенно находящимися в самой трудной инвестиционной фазе. "Обсуждаемые механизмы прежде всего направлены на формирование понятных и прогнозируемых условий на рынке, при которых будет достигнут баланс интересов всех участников. В последние годы отрасль свиноводства показывает высокие темпы роста. При этом жесткая конкуренция в нашем сегменте и расширение мощностей предприятий создают предпосылки для сохранения стабильных цен на свинину для населения", - сказал он. Ковалев рассчитывает, что применение пошлины позволит установить комфортный для животноводов уровень цен на зерно, который будет приемлем и для самих производителей зерновых, сохранит возможности для развития и наращивания объемов производства.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, с 2 июня такие пошлины станут гибкими, их размер будет определяться исходя из цены зерновых на мировом рынке. Новая формула расчета также утверждена постановлением правительства. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за т, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Механизм регулирования экспорта зерна будет действовать также на ячмень и кукурузу, для этих культур порог пошлины будет установлен в размере $185 за тонну.