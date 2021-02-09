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РБК: в кабмине обсуждают возможность инвестировать маткапитал в ценные бумаги

Эта мера, по данным издания, рассматривается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физлицами на рынке капитала

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Возможность инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками, рассматривалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 3 февраля. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ.

Эта мера обсуждается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физлицами на рынке капитала для обеспечения проектов долгосрочным финансированием. Кроме того, предполагается, что нельзя будет вложить деньги в облигации и вскоре вывести средства, продав эти бумаги. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.

По данным издания, на совещании Минтруду, Минэкономразвития, ЦБ РФ и Минфину поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании материнского капитала во вклады или облигации, или исключить ее из проекта дорожной карты.

В Минэкономразвития РБК подтвердили разработку предложений по сбережению и увеличению средств маткапитала. "Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. И рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим", - приводит издание слова первого замминистра экономического развития РФ Андрея Иванова.

В Банке России сообщили, что предлагают инвестиции в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни. "Это инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми", - отметили в ЦБ РФ, уточнив, что данные предложения еще обсуждаются и не были проработаны с социальным блоком правительства.

В Минтруде РБК сообщили, что предложение по расширению использования маткапитала в ведомство еще не поступало.

О маткапитале

Государственная программа материнского капитала была введена в 2007 году. С 2007 года на эту поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для семей, в которых после 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, на накопительную пенсию матери, а в случае, если материнский капитал выдан на второго ребенка, из него можно получать ежемесячную выплату.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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