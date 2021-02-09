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Авиакомпания Nordwind Airlines с 1 июня откроет рейсы из Владивостока в Петербург и Сочи

С 31 мая она также будет выполнять дополнительный рейс из Владивостока в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines 1 июня запустит прямые рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург и Сочи, а 31 мая открывает дополнительный рейс в Москву, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта Владивосток.

Nordwind будет летать в Москву по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям; в Петербург - по вторникам и субботам; в Сочи - по понедельникам и четвергам.

"Международный аэропорт Владивосток продолжает расширять географию полетов в регионы России. В летнем расписании воздушной гавани Приморья появятся регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи новой (для аэропорта Владивосток) авиакомпании Nordwind. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на самолетах Airbus A330-200 с местами бизнес-класса", - говорится в сообщении.

Пока в расписании аэропорта нет прямых перелетов в Сочи и Санкт-Петербург. Перелеты в Москву ежедневно осуществляет "Аэрофлот".

А/к Nordwind Airlines образована в 2008 году. Базовый аэропорт - Шереметьево. Летает из 75 городов в 17 стран, более 200 направлений. Парк состоит из 33 самолетов - Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321. Входит в топ-10 авиакомпаний России по пассажирообороту.

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РоссияСанкт-ПетербургПриморский крайКраснодарский край
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