Пассажиры МЦД сэкономили более 2 млрд рублей со дня запуска проекта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) суммарно сэкономили более 2 млрд рублей с момента запуска нового наземного метро. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Общая экономия пассажиров МЦД составила более 2 млрд рублей. А благодаря полностью новому подвижному составу на обоих диаметрах сами поездки являются самым комфортным способом передвижения в московской агломерации", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, пассажиры Московских центральных диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут, если оплачивают проезд картой "Тройка" по тарифу "Кошелек". Так, пассажиры Москвы и Подмосковья платят меньше за каждую поездку.

"Реализовывая подобные проекты (как МЦД - прим. ТАСС), мы создаем не только комфортный и современный, но и доступный транспорт для наших жителей. Сейчас пассажир МЦД может сэкономить до 75% трат за проезд. Это важное изменение, которое коснулось бюджета миллионов семей", - заключил Ликсутов.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.