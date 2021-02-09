"Ъ": группа "Регион" приобретает один из крупнейших частных НПФ "Сафмар"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Группа "Регион" - "Россиум" приобретает один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов, принадлежащих холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) семьи Гуцериевых НПФ "Сафмар". Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к покупателю и продавцу.

Покупателем выступит принадлежащая мажоритарному акционеру ГК "Регион" Сергею Сударикову ИК "Ленинградское адажио", уточняет один из собеседников газеты. По его словам, компания уже подала документы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Однако другой источник издания добавляет, что ЦБ пока уведомлен о предстоящей сделке неформально.

Отмечается, что, если сделка по покупке НПФ "Сафмар" после согласования ФАС и регулятором будет закрыта, то активы пенсионного дивизиона группы "Регион" - "Россиум" приблизятся к 900 млрд рублей, выведя его на второе место в российской пенсионной системе.

"У пенсионного блока есть планы по развитию, которые мы соотносим с тенденциями рынка, - консолидация рынка за счет слияний и локализация точек роста вокруг фондов, входящих в многопрофильные финансовые холдинги", - отметил изданию заместитель гендиректора ИК "Регион" (входит в ГК) Галина Морозова, курирующая пенсионный дивизион. По ее словам, дивизион рассматривает предложения о покупке фондов с учетом возможностей и потенциального результата. "В данном случае принято решение о вхождении в сделку, о чем мы подали соответствующее ходатайство в ФАС", - подтверждает она.

Участники сделки не раскрывают ее сумму. Однако газета добавляет, что ранее СФИ хотел продать НПФ за 25-30 млрд рублей (или около 10% от активов).

В пресс-службе СФИ отказались от комментариев изданию.