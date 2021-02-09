Европейские эксперты в области ядерной безопасности начали работу на БелАЭС

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Европейские эксперты в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. Об этом сообщили во вторник в Министерстве энергетики Белоруссии.

"Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, - сказано в сообщении. - Они будут работать на площадке БелАЭС 9-10 февраля".

В Минэнерго добавили, что эксперты посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий Национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК "АСЭ" и непосредственно специалистам атомной станции.

По данным Минэнерго, в составе экспертной группы девять человек, которые представляют Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Литву, Украину, Финляндию. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии Петтери Тийппана.

Белоруссия провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В результате "дефицитов безопасности" на АЭС выявлено не было. По результатам стресс-тестов был подготовлен Национальный план действий, который обобщил рекомендации по результатам национальной экспертизы и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). 21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй - в 2022 году. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.