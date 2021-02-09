Мишустин поручил представить предложения по развитию агротуризма на сельхозземлях

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минстрою, Росреестру и Ростуризму представить предложения о возможности развития агротуризма в России, в том числе о строительстве гостиниц на сельхозземлях. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Представить в правительство Российской Федерации предложения о возможности развития агротуризма, в том числе строительства гостиниц и иных сооружений, обеспечивающих оказание услуг гостеприимства, на землях сельскохозяйственного назначения с учетом защиты сельскохозяйственных угодий от выбытия из сельскохозяйственного производства", - отмечается в сообщении.

Поручение дано по итогами состоявшейся 29 января 2021 года рабочей поездки премьер-министра в Республику Карелия.

Как сообщалось ранее, в ходе поездки Мишустин говорил о том, что правительство РФ рассмотрит возможность изменения законодательства, что позволит использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма.

По его словам, в случае изменения категории земель предприниматели зачастую начинают заниматься другими видами бизнеса, переводят земли в категорию для жилищного строительства. Он подчеркнул, что важно не только разрешить строительство на землях сельхозназначения для агротуризма или для реализации своей продукции, но и привлекать туда людей для того, чтобы комфортно было приехать, посмотреть окрестности. Сейчас серьезная работа над развитием агротуризма ведется в рамках нового национального проекта по развитию туризма, добавил глава правительства.