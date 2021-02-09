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В 2021 году на портале госуслуг появится около 170 новых сервисов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 170 новых сервисов будет введено на портале госуслуг в 2021 году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пресс-брифинге, посвященный конкурсу "Лидеры интернет-коммуникаций".

"Мы уже сейчас видим, как специалисты по коммуникациям помогают людям решить проблемы с дозвоном до медучреждений, или запись на вакцинацию, или какие-то другие, очень важные и насущные сервисы. На портале госуслуг у нас сейчас более 400 сервисов доступно, а в этом году будет еще около 170 новых введено <...>", - сказал Чернышенко.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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