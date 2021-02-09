Правительство за неделю сформирует программу поддержки рыбопереработки в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство России в течение недели сформирует комплекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие 1,5 - 2 года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая. Об этом после совещания во Владивостоке во вторник заявил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции, в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта, позже китайской стороной были ужесточены карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.

"Мы создадим такую небольшую программу, <…> за неделю разработаем комплекс мер поддержки, именно касающийся того, чтобы люди могли как можно быстрее построить перерабатывающие заводы. Мы будем сокращать сроки экспертизы, мы будем выделять землю, мы будем создавать преференциальные режимы. Это все будет предоставляться в максимально быстром режиме для того, чтобы через полтора, максимум два года у нас в Российской Федерации на Дальнем Востоке были построены заводы, которые полностью перекрывают вот ту дельту, которая сейчас образовалась в 180 тыс. тонн. Мы ни от кого зависеть не должны", - сказал вице-премьер.

По его словам, в Китай экспортировалось более 60% российской рыбы, и сейчас существует угроза экономическим интересам России и доходам граждан, которые работают в этой отрасли. Обращения в адрес китайского правительства не принесли результата. При этом рыболовство является на Дальнем Востоке одной из системообразующих отраслей.

"Мы должны не просто справиться, мы должны решить так, чтобы получить дополнительные преимущества. У нас совершенно однозначная позиция правительства Российской Федерации, наши ресурсы должны перерабатываться на территории России. <…> Мы должны создавать рабочие места, создавать экономику в границах Российской Федерации, а не за рубежом", - сказал Трутнев.