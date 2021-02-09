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Цена на сжиженный газ на бирже побила исторический рекорд

Она достигла 34,55 тыс. руб. за тонну

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, подскочила на торгах во вторник до 34,55 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый осенью 2018 года исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Только за сегодня биржевая цена на СУГ выросла на 7,7%. С начала года цена увеличилась на 46%.

В сентябре 2018 года цена достигала 34,3 тыс. руб. за тонну.

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