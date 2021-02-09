Субсидии для бизнеса в Калининграде после отмены таможенных льгот сохранятся до 2031 года

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Субсидии из федерального бюджета на поддержку рынка труда в Калининградской области в связи с отменой ряда таможенных льгот для местных производителей после 1 апреля 2016 года сохранятся до 2031 года включительно. Об этом сообщил на встрече с представителями немецкого бизнеса губернатор области Антон Алиханов.

"Объем вот этих субсидий, о которых мы говорим, он будет зафиксирован на уровне 85% от тех расходов, которые вы [бизнес] несете при уплате таможенных пошлин и других платежей, связанных с нашим положением [оторванности от основной территории РФ]. То есть этот уровень компенсаций будет зафиксирован и будет постоянным до 2031 года включительно, то есть у нас еще 10 лет гарантированных субсидий от федерального центра", - сообщил Алиханов.

С 1 апреля 2016 года предприятия, работающие в Калининградской области, при вывозе из региона продуктов переработки с использованием зарубежных составляющих на территорию стран Евразийского экономического союза должны оплачивать таможенные пошлины. На поддержку рынка труда из федерального бюджета с 2016 года региону ежегодно выделяется субсидия на компенсацию затрат производителей, возникших после отмены части таможенных льгот, выплату зарплаты, отчисления на социальное и медицинское страхование, в Пенсионный фонд РФ. В 2016 году на эти цели региону было выделено из федерального бюджета более 66 млрд рублей, за поддержкой обратились 140 предприятий, общая сумма выплат составила около 26 млрд рублей.

Предполагалось, что с 2020 года будет происходить ежегодное пятипроцентное снижение общего объема субсидий региону. Как отметил Алиханов, в постановление правительства РФ, регулирующее этот механизм, внесены изменения, исключающие эти снижения на ближайшие 10 лет. "В него (постановление правительства РФ - прим. ТАСС) не так давно были внесены изменения, и мы смогли исключить из него постепенное снижение [субсидий] до нуля в течение ближайших 10 лет. Этого снижения не будет", - сказал он.

Алиханов ответил на вопросы представителей немецкого бизнеса и представил потенциал и условия для развития бизнеса в области. Он отметил интерес международных компаний к возможностям специального административного района (САР) на острове Октябрьский, где зарегистрировано около 40 резидентов, рассказал о льготах для резидентов особой экономической зоны в Калининградской области. В частности, для них предусмотрены пониженные взносы в пенсионный и медицинские фонды на уровне 7,6%. По его словам, в ближайшее время ожидается решение о продлении этой льготы для резидентов ОЭЗ на 10 лет с момента регистрации юридического лица, резидента ОЭЗ. "Проект закона, [регулирующего этот вопрос], уже находится в правительстве РФ, мы надеемся, в ближайшее время он будет направлен в адрес Государственной думы для рассмотрения", - уточнил губернатор.