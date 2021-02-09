Ростех получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14 для самолета МС-21

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ростех получил сертификат Росавиации на серийный выпуск отечественных двигателей ПД-14 для российского пассажирского самолета МС-21, говорится в сообщении госкорпорации. В этом году Ростех планирует выпустить несколько новых ПД-14 в качестве резервных при летных испытаниях МС-21.

"Сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию "ОДК-Пермские моторы" (Объединенная двигателестроительная корпорация, входит в Ростех)", - отмечается в сообщении.

"В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310", - приводятся в сообщении слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.

В ходе первого этапа сертификации комиссия из представителей Росавиации и Авиационного регистра РФ анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, уточнили в Ростехе. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей. В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.

Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре 2020 года.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140).