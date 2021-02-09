Правительство включило упакованную воду в перечень маркируемых товаров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ включило упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном портале правовой информации.

Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Согласно документу, срок введения обязательной маркировки этой продукции будет определен по результатам эксперимента.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в системе маркировки "Честный знак" уже зарегистрировано более 2,6 тыс. компаний отрасли, в том числе 212 производителей и импортеров воды. Это компании из более чем 50 регионов. В ходе пилотного проекта, который идет с апреля 2020 года, выдано 790 тыс. кодов маркировки, успешно протестирована вся цепочка движения продукции - до продажи в магазинах.

В пресс-службе ЦРПТ отметили, что найдены технические решения для печати кодов на разные виды упаковки, включая крышки, этикетки и т. п. Совместно с участниками рабочей группы идет активное обсуждение сроков внедрения маркировки на производствах и в логистическом звене, технических решений. "Такой диалог направлен на наиболее комфортное вхождение отрасли в маркировку", - считают представители оператора.

О маркировке воды

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался 1 апреля 2020 года и должен завершиться 1 марта 2021 года. Однако ранее Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке упакованной воды до 1 июня 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, правительственное постановление по введению обязательной маркировки может вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а его проект необходимо внести в кабмин до 1 мая 2021 года. Таким образом, продление эксперимента обуславливается необходимостью обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки.