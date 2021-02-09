Минсельхоз и Минвостокразвития подготовят расширение системы "квоты в обмен на инвестиции"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ совместно с министерством сельского хозяйства разработают предложения по расширению механизма "квоты в обмен на инвестиции" для стимулирования глубокой переработки рыбы на береговых заводах, а также на судах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Минсельхоз России, Минвостокразвития России представят предложения по расширению использования механизма "квоты в обмен на инвестиции" для дополнительного стимулирования глубокой переработки рыбы непосредственно на береговых заводах и непосредственно на судах", - сказали в пресс-службе по итогам совещания с вице-премьером - полпредом Юрием Трутневым о ситуации с экспортом рыбной продукции Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в рамках его рабочей поездки в Приморский край.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

"У наших соседей есть потребность в импорте рыбы. Все всякого сомнения, когда они сочтут возможным открыть границы, мы будем открыты для сотрудничества с ними, но это то, что касается внутренних нужд наших соседей, а перерабатывать сырье, которое идет в третьи страны, в том числе в Европу, нужно у нас. Для этого будет использована программа "квоты в обмен на инвестиции", которая принята по поручению президента Российской Федерации. Росрыболовство такую работу организует", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Ранее он заявил, что правительство России в течение недели сформирует комплекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие полтора - два года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая.

В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции, в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта, позже китайской стороной были ужесточены карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.