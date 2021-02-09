Оборот рыболовных организаций в России в 2020 году вырос до 390,6 млрд рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Оборот рыболовных организаций в РФ в 2020 году вырос на 5,8% по сравнению с показателем за 2019 год и составил 390,6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство" в 2020 году составил 390,6 млрд рублей, что в действующих ценах на 5,8% больше, чем в 2019 году", - сообщили в ведомстве.

В декабре 2020 года этот показатель составил 35,5 млрд рублей, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году.

Производство

По данным Росстата, объем производства морской живой рыбы в России в 2020 году вырос на 20,7%, до 154 тыс. тонн. При этом объем производства морской свежей или охлажденной рыбы снизился на 1,5%, до 815 тыс. тонн, производство немороженных ракообразных упало на 30,1%, до 34,7 тыс. тонн, производство пресноводной живой рыбы снизилось на 19,2%, до 16,9 тыс. тонн. Производство пресноводной свежей или охлажденной рыбы в 2020 году снизилось на 19,5% и составило 80,9 тыс. тонн.