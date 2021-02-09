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Доля интернет-ретейла России в общем обороте торговли в декабре достигла почти 6%

По данным Росстата, в декабре 2019 года этот показатель составлял 3,6%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Доля интернет-ретейла РФ в общем обороте торговли в декабре 2020 года выросла более чем в 1,5 раза - до почти 6%, говорится в материалах Росстата.

"В декабре 2020 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с ноябрем 2020 года выросли на 9,5% (в сопоставимых ценах), с декабрем 2019 года - рост составил в 1,7 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций выросла до 5,9% против 3,6% в декабре 2019 года", - отмечает Росстат.

В общем объеме интернет-торговли более 60% приходится на долю DNS, Ozon, Wildberries, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинка".

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